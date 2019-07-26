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  3. Mersin'de 406 kilo kaçak et ele geçirildi

Mersin'de 406 kilo kaçak et ele geçirildi

Mersin'de 406 kilo kaçak et ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde kaçak olarak kesildiği belirlenen 406 kilogram ete el konuldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Bolatlı Mahallesi'ndeki bir küçükbaş hayvan çiftliğinde kaçak et kesildiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Çiftlikteki aramalarda bir depoya giren ekipler, kasaplara dağıtılmak üzere hazırlandığı belirlenen 406 kilogram et ile 30 kilogram sakatat ele geçirdi. Çiftlik sahibi N.B. hakkında yasal işlem başlatılırken, etler de imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

DHA

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