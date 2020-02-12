Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0447
  • 6,5952
  • 304.305
  • 120625
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Mersin'de 4 bin yıllık 'büyü kitabı' ele geçirildi

Mersin'de 4 bin yıllık 'büyü kitabı' ele geçirildi

Mersin'de 4 bin yıllık 'büyü kitabı' ele geçirildi

Mersin'de bir iş yerine yapılan operasyonda 4 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 'büyü kitabı' ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir şüphelinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıl öncesine ait 'büyü kitabı' olduğu ve 1,5 milyon Euro'ya satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz İlçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kitabı satmaya çalıştığı belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen kahverengi kadife beze sarılı, üzerinde insan ve hayvan figürü bulunan metal kaplı, yeşil renkli 34 x 22 x 5 santim ebatlarında ve yaklaşık 14 kilo ağırlığında kitaba el konuldu. Kitap, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)


Cem-Serenay aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan
Fahriye Evcen'in acı günü!
Sosyal medya ayağa kalktı! Defne'ye destek yağıyor
Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
<p>Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Kılıçdaroğlu´nun açıklamalarına i

Başkan Erdoğan: ´FETÖ´nün Siyasi Ayağı Kılıçdaroğlu ve Ekibidir´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayında! İşte KPSS 2020/4 tercih kılavuzu