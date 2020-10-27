Mersin orman yangını nerede? Mersin yangını son durum nedir?

Mersin'de bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Mersin yangını yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı. Olay yerine ekipler sevk edilirken 50 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Mersin orman yangını aynı zamanda Antalya sınırında yer alıyor.

MERSİN ORMAN YANGINI NEREDE?

Mersin'de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmesi üzerine 50 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangının, Mersin'in Anamur ilçesinde kırsal Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktığı öğrenildi. Bu bölge aynı zamanda Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırında yer alıyor.

MERSİN YANGINI SON DURUM NEDİR?

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangın saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya karayolu da trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.