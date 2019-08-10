Mersin bayram namazı saati kaç? 2019 Diyanet Mersin İçel bayram namazı saati..

Mersin bayram namazı saati Mersin'de yaşayan ve bayram namazın vaktini kaçırmak istemeyenler tarafındna merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayram ağustos ayında idrak edilecek. Bayramın birinci günü 11 Ağustos , 4. günü ise 14 Ağustos olacak. Bayram ilk gün kılınacak olan bayram namazı ile başlayacak. Camiler bayram namazı hazırlıklarını tamamladı.Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini il il duyurdu.Mersin bayram namazı saat kaçta? diye araştıranlar için 2019 Mersin bayram namazı saati haberimizde yer alıyor..

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Mersin bayram namazı 06:30’da olacak.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?

Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her Müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.

Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu hâlde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutbe vaciptir.

Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, cuma namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark şudur: Cuma'da hutbe namazdan öncedir, bayram hutbesi ise na­mazdan sonradır.

BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR?

Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.

BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Bayram namazı senede iki kere kılınır; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bayram, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı bir gün olduğu için bayram namazı da cemaatle camide kılınır. Dargınlıkların ortadan kaldığı sevinç günleri sayılan bu günlerde bayram namazını camide kılmak kardeşlik duygularını artırması yönünden önemlidir. Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da vacip namazlardan olup cemaatle kılınır.