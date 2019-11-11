Merkür retrosu 2019 burçlara etkisi nedir? 11 Kasım Merkür retorusu burç yorumları

Merkür retrosu burçlara etkisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkür retrosu 2019 burçlara etkisi nedir? Vatandaşlar doğa olaylarını yakından takip ediyorlar. Geçiş, Türkiye saatiyle 15.35’te başladı. Bu sırada Güneş’i güneybatı ufkunun üzerinde görebilirsiniz. Ancak Merkür, Güneş’in merkezine en yakın konuma gelmeden Güneş battığı için Merkür geçişi ülkemizden kısmen gözlenebiliyor. Haberimiz içerisinden burç yorumlarına ulaşabilirsiniz.

MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Akşam Gazetesi yazarlarından Dr. Şeynay Devi'nin konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

Merkür Retrosu devam ediyor. Yanlış anlaşılmalar, buna bağlı tartışmalar elektronik eşyalarda sorunlar, maillerin zamanında yerine ulaşmaması, kontrat sözleşme gibi konularda gecikme ve aksamalar yaşanabilir. Kişisel doğum haritalarınızda Merkür hangi evde ‘’R’’ hareketini gerçekleştiriyorsa o evi temsil eden konularda iletişimle ilgili problemler yaşayacağınızı ve dikkatli olmanız gerektiğini gösterir.

KOÇ BURCU YORUMLARI

Bu hafta her bakımdan şanslı enerjilerle karşı karşıyasınız. Yeni bir ilişki, gerek iş, gerek aşk hayatınızda uzun vadeli huzur verici ve kazançlı olmanızı sağlayacaktır. Cesaret, bilgi ve büyüme aralık ayına damgasını vuracak gibi görünmekte. Hafta boyunca gizliliğe önem vermeli ve her türlü iş ilişki gibi konuları titizlikle takip edip gizlilik prensibi ile ilerlemelisiniz.

BOĞA BURCU YORUMLARI

Bu hafta, İş ve özel hayatınızda şanslı enerjiler karşılıyor sizleri. Bu hafta ek gelirler elde edeceğiniz başarılı girişimler gerçekleştirebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise evli olanlar eşinizin başarısını paylaşacağınız sevindirici gelişmeler söz konusu maddi rahatlamalar ilişkinizde ki baskıyı da azaltacaktır.

İKİZLER BURCU YORUMLARI

Kendinize güvenin iş yaptığınız kişileri güven testinden geçirin ve harekete geçin uzun vadeli işlerin vazgeçilmez kişisi siz olabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa ilişkinize sürpriz bir şekilde evlilik kararı alabilirsiniz. Evli İkizler de bu hafta eşinizden gelecek önerilerle maddi - manevi kazanımlarınızı arttırabilir, aşkı huzur ve uyumu yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMLARI

İş hayatınızda yeni girişimler, başvurular olumlu sonuçlar getirebilir sizlere. Gizli ve açık düşmanlarınız başarıya yaklaşımınızı engellemeye kalkabilirler. Bu hafta herhangi bir hukuki sorunla uğraşmak istemiyorsanız kimsenin avukatlığınıza soyunmamalısınız. Özel yaşamınızda evli Yengeç burçları geçmişte yaşanan krizleri tetikleyecek yaklaşımlar içinde olmamalısınız.

ASLAN BURCU YORUMLARI

Bu hafta özellikle hukuki ve resmi işlerde zarar görebileceğiniz durumlara karşı dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. İş hayatınızda öfke ile yapacağınız şeyler beklenmedik şekilde sizleri bu konularda zorlayabilir dikkatli davranın. Ailevi konularda yakınlarınızın baskın tavırları ve maddi talepleri karşısında duygusal patlamalar ve tartışmalar ile uğraşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMLARI

Bu hafta kardeşleriniz ile ilgili gelişmeler yaşanabilir olumlu anlamda alacağınız ortak kararlar ile düşmanlarınızı bertaraf etmeyi başarabilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda, kendinizi her zaman hayal ettiğiniz toplumsal statüye eriştirecek imkanları doğru değerlendirerek atacağınız adımlar hayallerinizi gerçeğe dönüştürecektir.

TERAZİ BURCU YORUMLARI

Aile hayatınıza dikkat etmeli, yakınlarınızın özel yaşamınıza müdahale etmelerine müsaade etmemelisiniz. İş hayatınızda ise sakinlik ve taviz vermeden hareket etmek size yeni kapılar açacaktır. Gizliliğe önem vermeli yol arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz bunu yaparken de gerçekçi olmanız önem taşımaktaaksi halde yarı yolda kalacağınız sizi arkanızdan vuracak insanlar la yola çıkma yanılgısına düşebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMLARI

İş hayatınızda da eğitim hayatınızda da sezgilerinizi önemsemelisiniz. Özel yaşamınızda haklı olduğunuza inandığınız konularda size haksız olduğunuzu hissettirmeye çalışan eş ya da sevgilinize karşı taviz vermemelisiniz. Aksi halde kısa vadede sorunları geçiştirmek uzun vadede de daha büyük sorunlara yol açabilir.

YAY BURCU YORUMLARI

Bu hafta gerek iş gerek aşk hayatınızda şanslı enerjileri iyi değerlendirin. Bu ay gerek kendi yakınlarınız gerekse eş ya da sevgilinizin aile büyükleri ile ilgili gelişmeler sizler için yorucu olabilir. Bekar Yaylar sizlerde kalıcı beraberliklere adım atabilir heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMLARI

Bu ay ihtiyaç sahipleri ile yardımlaşmalarda bulunmak sizlere çok iyi gelecektir. Özel yaşamınızda ise iniş çıkışlardan sonra istikrarlı enerjiler ile karşı karşıyasınız. Kıymet bilmeli inatçı yaklaşımlar haklı çıkma adına, haksızlıklardan uzak kalarak bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz ki aşkta yüzünüz gülsün artık.

KOVA BURCU YORUMLARI

Bu hafta gelirleriniz de artış elde edebileceğiniz enerjiler ile karşı karşıyasınız. Hayalini kurduğunuz yurt dışı seyahatlerini bu ay gerçekleştirebilir kendinize yeni bir alan yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise yeni bir ilişkiye başlamayı düşünürken eski eş ya da sevgilinizin aklınızı karıştırabileceği enerjiler ile karşı karşıyasınız.

BALIK BURCU YORUMLARI

Bu hafta gerek ailevi konular gerek iş hayatınızda fevri kararlar almamaya özen göstermeli yaşanan olumlu ya da olumsuz her şeyi tek taraflı değerlendirmelerde bulunarak kararlar almamaya dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda ise hafta sonuna doğru güzel enerjiler ile dağılmalar toparlanmalara dargınlıklar barış ve ahenkle aşkı yüceltmeye başlayacak etkiler ile dolu.