Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4694
  • 7,0655
  • 318.91
  • 89063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 'Merdiven altı' üretime baskın

'Merdiven altı' üretime baskın

'Merdiven altı' üretime baskın

İzmir'de Bornova Yeşilova Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste 'merdiven altı' maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilen bin 500 maske ele geçirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu kontrollerde imal edilen maskelerin tıbbi standartlara uygun olmadığı belirlendi. Sayım işlemlerinin yapılmasının ardından toplanan maskeler, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. E.Y. ve M.Y. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. 

İHA 


Yaşlı adama zorla maske takıp başından aşağı kolonya döken şahsın cezası belli oldu

Yaşlı adama zorla maske takıp başından aşağı kolonya döken şahsın cezası belli oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

T70 helikopteri yer testleri başarıyla devam ediyor