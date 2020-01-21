Mercimek Ekmeği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercimek Ekmeği tarifi ve yapılışı..

Mercimek Ekmeği nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak aranmaya başladı. Fatih Ürek'in sunumu ile ekralara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün de gelinler kendilerine verilen yemek için belirlenen sürede hünerlerini sergileyecek. Gelinler en güzel mercimek ekmeğini yapmaya çalışacak. Mercimek Ekmeği nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde..

MERCİMEK EKMEĞİ İÇİNDEKİLER

5 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı yeşil mercimek (Mercimekler akşamdan ıslatılacak)

4 adet yumurta M boy (Yumurtalarınız büyük ise 3 adet kullanabilirsiniz)

1 su bardağı yoğurt (Katı kıvamlı olacak )

Yarım çay bardağı zeytin yağı

2 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı çörek otu (Ben çörek otu olmadığı için çia tohumu ve keten tohumu ekledim )

Susam

Unsuz Zayıflatan Mercimek Ekmeği Tarifi Yapılışı

MERCİMEK EKMEĞİ YAPILIŞI

Öncelikle akşamdan ıslatılan mercimekleri süzüyoruz. (Sakın haşlamayın ekmeğiniz hamursu bir kıvam alır) bu tarif için

Mercimeklerimizin bir gece önce ıslatılmış olmadı gerekir.

Daha sonra süzülen mercimekler, yoğurt, yumurta, ve zeytin yağını mikserde pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz.

Daha sonra 2 paket kabartma tozunu ve çörek otunu, susamı ekliyoruz bir kaç defa yine karıştırıyoruz.

Ve pişireceğimiz borcamı yağlayıp karışımı döküyoruz

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz. (alt üst bir ısıtılacak )

Deneyenlere şimdiden afiyet şifa olsun.