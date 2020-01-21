Mercimek Ekmeği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mercimek Ekmeği tarifi ve yapılışı..
Mercimek Ekmeği nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde gelinler Mercimek Ekmeği için hünerlerini sergiliyor. Programı seyredenler Mercimek Ekmeği nasıl yapılır? merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta Mercimek Ekmeği tarifi ve yapılışı haberimizde..
Mercimek Ekmeği nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak aranmaya başladı. Fatih Ürek'in sunumu ile ekralara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün de gelinler kendilerine verilen yemek için belirlenen sürede hünerlerini sergileyecek. Gelinler en güzel mercimek ekmeğini yapmaya çalışacak. Mercimek Ekmeği nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde..
MERCİMEK EKMEĞİ İÇİNDEKİLER
5 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım su bardağı yeşil mercimek (Mercimekler akşamdan ıslatılacak)
4 adet yumurta M boy (Yumurtalarınız büyük ise 3 adet kullanabilirsiniz)
1 su bardağı yoğurt (Katı kıvamlı olacak )
Yarım çay bardağı zeytin yağı
2 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı çörek otu (Ben çörek otu olmadığı için çia tohumu ve keten tohumu ekledim )
Susam
Unsuz Zayıflatan Mercimek Ekmeği Tarifi Yapılışı
MERCİMEK EKMEĞİ YAPILIŞI
Öncelikle akşamdan ıslatılan mercimekleri süzüyoruz. (Sakın haşlamayın ekmeğiniz hamursu bir kıvam alır) bu tarif için
Mercimeklerimizin bir gece önce ıslatılmış olmadı gerekir.
Daha sonra süzülen mercimekler, yoğurt, yumurta, ve zeytin yağını mikserde pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz.
Daha sonra 2 paket kabartma tozunu ve çörek otunu, susamı ekliyoruz bir kaç defa yine karıştırıyoruz.
Ve pişireceğimiz borcamı yağlayıp karışımı döküyoruz
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz. (alt üst bir ısıtılacak )
Deneyenlere şimdiden afiyet şifa olsun.