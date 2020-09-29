Menenjit nedir, neden olmaktadır? Menenjit belirtileri nelerdir?

Uzmanlar yeni tip koronavirüs belirtilerine menenjiti hastalığını da ekledi. Baş ağrısı, kusma ve ateş gibi semptomlar gösteren Menenjit, her yaşta karşılaştığımız hastalık türlerinden biridir. Menenjitin etken maddesi ise virüslerdir. Menenjit tedavisi uzman kontrolünde yapılmaktadır.

MENENJİT NEDİR?

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak ortaya çıkan menenjit, acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır.Ateş, baş ağrısı ve kusma meninjitin temel belirtileridir; ancak bu belirtiler kimi başka hastalıklarda da saptanabilmektedir. Bu nedenle bu gibi belirtilerin varlığında hızlıca bir sağlık kuruluşuna başvurmak oldukça önemldir.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?