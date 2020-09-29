29 Eylül 2020 Salı 11:18 | Son Güncelleme:
Menenjit nedir, neden olmaktadır? Menenjit belirtileri nelerdir?
Menenjit kusma, ateş ve baş ağrısı gibi belirtiler göstermektedir. Menenjit her yaşta ortaya çıkan bir hastalık olmakla beraber, temel sebebi virüslerdir. Menenjit öksürme, hapşırma gibi yollarda enfekte olmaktadır.
Uzmanlar yeni tip koronavirüs belirtilerine menenjiti hastalığını da ekledi. Baş ağrısı, kusma ve ateş gibi semptomlar gösteren Menenjit, her yaşta karşılaştığımız hastalık türlerinden biridir. Menenjitin etken maddesi ise virüslerdir. Menenjit tedavisi uzman kontrolünde yapılmaktadır.
MENENJİT NEDİR?
Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak ortaya çıkan menenjit, acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır.Ateş, baş ağrısı ve kusma meninjitin temel belirtileridir; ancak bu belirtiler kimi başka hastalıklarda da saptanabilmektedir. Bu nedenle bu gibi belirtilerin varlığında hızlıca bir sağlık kuruluşuna başvurmak oldukça önemldir.
MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
- 38 derece ve daha yüksek ateş
- Şiddetli baş ağrısı
- Boyun tutulması
- Ensede sertlik
- Parlak ışığa bakmaktan kaçınma
- Sersemlik ve tepkisizlik
- Bilinç bulanıklığı
- Havale
- Soğuk el ve ayaklar
- Titreme
- Hızlı soluk alıp verme
- Eklem ve kas ağrıları