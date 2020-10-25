Melek'in ölüme gidişi kamerada

Diyarbakır’da yaşayan Melek Aslan (24), eski sevgilisi Orhan Vatansever’in ‘fuhuş’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamaları nedeniyle kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürüldü. Melek Aslan’ın kardeşiyle buluşmaya gittiği gün kaldığı aparttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Melek’in saat 11.21’de elindeki kitaplarla yurttan çıkıp, kardeşinin yanına gittiği görüldü.



BABASINA NOT BIRAKTI



Genç kızın babasına yazdığı notu bulduklarını söyleyen L.B., “Notta, ‘Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Ben hiç babama ‘seni seviyorum’ demedim’ yazıyordu” dedi. L.B. sözlerine şöyle devam etti: “Aparttan gizlenerek çıkıyordu. Orhan, son 1 aydır kapıda sürekli bekliyordu. Melek, olaydan 1 gün önce İstanbul’a ablasının yanına gideceğini söylemişti.