  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
25 Ekim 2020 Pazar 22:43 | Son Güncelleme:

Melek'in ölüme gidişi kamerada

Melek'in ölüme gidişi kamerada

Diyarbakır'da kardeşi tarafından sokak ortasında öldürülen Melek Aslan'ın (24) buluşmaya giderken güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kızın odasında bulunan bir notta da, “Başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ona hiç ‘seni seviyorum' demedim' yazıyordu.

Diyarbakır’da yaşayan Melek Aslan (24), eski sevgilisi Orhan Vatansever’in ‘fuhuş’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamaları nedeniyle kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürüldü. Melek Aslan’ın kardeşiyle buluşmaya gittiği gün kaldığı aparttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Melek’in saat 11.21’de elindeki kitaplarla yurttan çıkıp, kardeşinin yanına gittiği görüldü.

BABASINA NOT BIRAKTI

Genç kızın babasına yazdığı notu bulduklarını söyleyen L.B., “Notta, ‘Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Ben hiç babama ‘seni seviyorum’ demedim’ yazıyordu” dedi. L.B. sözlerine şöyle devam etti: “Aparttan gizlenerek çıkıyordu. Orhan, son 1 aydır kapıda sürekli bekliyordu. Melek, olaydan 1 gün önce İstanbul’a ablasının yanına gideceğini söylemişti.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir v

İşgalci Ermenistan'dan savaş suçu.. Çocukları cephe hattına sürüyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.