16 Kasım 2020 Pazartesi 13:28 | Son Güncelleme:
Meksika'da viral olan görüntüler: Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı
DHA
Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selden demir parmaklıklara tutunarak kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı.
Meksika'daki şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan köpeğin kurtarılma anları ülkede viral oldu.
DHA'da yer alan habere göre, Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde haftasonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel bölgedeki hayatı felç etti.
Meksika İçişleri Bakanlığı sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.Seldeki akıntıdan bir evin demir parmaklıklara tutunarak kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı.Videou sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.