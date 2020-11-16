Meksika'da viral olan görüntüler: Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

Meksika'daki şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan köpeğin kurtarılma anları ülkede viral oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde haftasonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel bölgedeki hayatı felç etti.

Meksika İçişleri Bakanlığı sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.Seldeki akıntıdan bir evin demir parmaklıklara tutunarak kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı.Videou sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.