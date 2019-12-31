Mekke'nin Fethi hangi gün? 31 Aralık Mekke'nin Fethi sözleri, mesajları sizlerle..

Mekke’nin fethi hangi gün? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. İslamiyetin en önemli dönüm noktalarından birisi de Mekke'nin fethi. Mekke'nin Fethi'nin Müslümanların zaferi ile sonuçlanmasından beri günümüze kadar Müslümanlarca her yıl hatırlanıyor. Bu önemli günü sms veya sosyal medya aracılığı ile kutlamak isteyenler 31 Aralık Mekke'nin Fethi sözleri, mesajlarını araştırıyor. İşte yanıtı..

MEKKE'NİN FETHİ HANGİ GÜN?

Hz. Muhammed,(SAV) Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.

Mekke'nin fethi 10 gün önceye çekilere 31 Aralık / 1 Ocak'ta kutlanmaya başladı.

MEKKE NEREDE?

Mekke ya da Mekke-i Mükerreme, bugünkü Suudi Arabistan'nın tarihi Hicaz'ında Mekke Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir.

Mekke, Arap Yarımadası'nın batısında bulunan eski Hicaz bölgesinde ve Kızıldeniz'in doğusunda yer alır. İslâm dininince en kutsal şehir kabul edilmektedir. Hz. Muhammed burada doğmuştur. İslâm'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in burada, Hira mağarasında indirilmeye başlandığına inanılır. Beytullah denilen Kâbe de yine bu şehirde yer almaktadır. Kur'an'da 'şehirlerin anası' (ummu'l kur'a) sıfatıyla anılır. Mekke uzun yıllar boyunca Muhammed'in soyundan gelen ve sharif olarak adlandırlan liderler tarafından yönetilmekle beraber 1925 yılından itibaren İbn Suud yönetimi altına girmiştir. Bu modern dönemde çok hızlı büyüme göstermiş olan şehir, dünyanın en uzun 4. yapısı olan ve Mekke Kraliyet Saat Kulesi Oteli olarak da bilinen Ebrac el-Beyt'e ev sahipliğ yapmaktadır. Günümüzde her yıl yaklaşık 15 milyon Müslüman tarafından ziyaret edilen kent Riyad ve Cidde'den sonra ülkenin 3. büyük kentidir.

MEKKE'NİN FETHİ SÖZLERİ, MESAJLARI..

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı,taşı ki neslin tükenmesin!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!



Bugün Mekkenin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...

Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayIrlara vesile olması dileğiyle..

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.