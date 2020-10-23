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23 Ekim 2020 Cuma 15:31 | Son Güncelleme:

Mekanize Piyade Tugayı nedir? Mekanize Piyade Tugayı ne iş yapar?

Mekanize Piyade Tugayı nedir" Mekanize Piyade Tugayı ne iş yapar"

Mekanize Piyade Tugayı, zırhlı personel aracı taşıyan piyade birlikleri olarak bilinmektedir. Tugay, alaydan büyük, tümenden ise küçük olan askeri birliklere verilen bir isimdir. Peki, Mekanize Piyade Tugayı nedir?

Mekanize Piyade Tugayı, büyük zırhlı aracı taşıyan ve onun komutasında görevli olan piyade birliklerine verilen bir isimdir. Tugaylar, alaydan büyük ve tümenden ise küçük askeri birliklerdendir. Mekanize kelimesi, motorlu zırhlı araçlar için kullanılır. Peki, Mekanize Piyade Tugayı nedir?

MEKANİZE PİYADE TUGAYI NEDİR?

Mekanize piyade tugayı, intikali zırhlı personel taşıyıcılar ve zırhlı muharebe araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. Bir mekanize piyade tugayının teşkilatı genellikle aşağıdaki gibidir.

Tugay karargâhı

2-4 Mekanize piyade taburu

1 Tank Taburu

2-3 Topçu taburu

1 Hava savunma bataryası

1 Tanksavar bölüğü

1 Keşif bölüğü

1 İstihkâm bölüğü

1 Muhabere bölüğü

1 Kimyasal savunma bölüğü

1 Lojistik destek bölüğü

1 Bakım onarım bölüğü

1 Sıhhiye bölüğü

ZIRHLI TUGAY

Ana savaşçı unsuru tank olan tugaylardır. Teşkilatlanması genellikle aşağıdaki gibidir.

Tugay karargahı

2-3 Tank Taburu

1-2 mekanize piyade taburu

2-3 Topçu taburu

1 Hava savunma bataryası

1 Keşif bölüğü

1 İstihkam bölüğü

1 Muhabere bölüğü

1 Kimyasal savunma bölüğü

1 Lojistik destek bölüğü

1 Bakım onarım bölüğü

1 Sıhhiye bölüğü

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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