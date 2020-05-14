Mehmet Avcı cinayeti çözüldü mü? Mehmet Avcı'nın katili kim?

Mehmet Avcı cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı Mehmet Avcı cinayetinde yeni gelişme var mı? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı tekrar bölümleri ile yeniden gündeme gelen Mehmet Avcı olayına dair araştırmalar hız kazandı. 10 Ekim 2017 tarihinde bir bağ evinde, silahla vurularak öldürülen Mehmet Avcı'nın katili araştırılıyori. Müge Anlı Mehmet Avcı olayına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MEHMET AVCI CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?



Manisa Akhisar’daki bağ evinde cinayete kurban giden 62 yaşındaki Mehmet Avcı’nın katili kim sorusu tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Selçuklu Köyü’nün dışında bulunan bağ evinde tek başına yaşayan Mehmet Avcı, 10 Ekim 2017 tarihinde öldürülmüş olarak bulunmuş ancak cinayeti işleyen şahıs ya da şahıslar bulunamamıştı.

MÜGE ANLI MEHMET AVCI CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME VAR MI?



Mehmet Avcı’nın oğlu babasının katilini bulmak için Müge Anlı yayınına başvurdu ve olayın araştırılmasını istedi. İki yıl sonra Müge Anlı programına konu olan olayda; öldürülen Mehmet Avcı ile Bekçi Ahmet ve kuşçu İsa ile Perihan Hanım’ın eşinin karıştığı olaylara ilişkin yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Son iddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma aşık oldu ve aşk mektubu bırakıp intihar etti. İddialar bununla da sınırlı değildi. Perihan Hanım’ın iddiasına göre Ahmet Bey kendisine uygun olmayan bir teklifte bulunmuştu.