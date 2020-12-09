Ehliyet sınavı ne zaman ve nasıl yapılıyor? MEB ehliyet sınav tarihleri takvimi yayınlandı!

MEB ehliyet sınav tarihleri, ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun olarak olarak araştırılıyor. Ehliyet almak ve araç kullanmak isteyen binlerce vatandaşın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet e-sınavına girmesi gerekiyor. Sınavlar takvimde açıklanan günlerde yapılıyor. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürüyor. Peki, ehliyet sınav tarihleri belli oldu mu?

EHLİYET E SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

EHLİYET SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alan takvime göre ehliyet sınavları (MTSK) haftanın 7 günü 81 ilde yapılıyor.

Randevu sistemi ile katılım sağlanan sınavlarda, teorik eğitimini tamamlayan sürücü adayları, başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava girebilecek. Sürücü kursunun verdiği teorik kısmı bitiren sürücü adayı, yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor. Şehir dışında bulunan kursiyerler ise bulundukları illerde e-sınava alınacaklar. Adaylar, araba, motor vb araçlardan teorikte olarak farklı sınavlara tabii tutulacak.

EHLİYET SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın e sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor. Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de sorgulanabiliyor.

EHLİYET SINAVI TARİHLERİ

Başvurular - Sınav Tarihi

1-10 Aralık 2020 arası Yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde MEB tarafından belirlenir.

EHLİYET SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Adaylar sınav boyunca Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir.