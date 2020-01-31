Mazot ve gübre desteği 2019 ne zaman verilecek?

21 Şubat'ta Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ödemelerin 22 Şubat'tan itibaren başlayacağı belirtildi.

DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

ÇKS KAYDI NASIL YAPILIR?

ÇKS kaydı yaptırmak isteyenlere sunabileceğimiz 3 farklı yöntem var. Arazi sahibi olanlar, araziyi kiralayanlar ve 1. dereceden akrabalarının arazilerini kullananlar olmak üzere üç farklı gruplandırma yapmak mümkün. Yeni kayıt olacaklar başvuru formunu doldurmalıdır. Daha sonra sahip olunan arazi tapularının noterde aslı gibidir yapılması gerekmektedir. Size verilecek olan c formunu muhtara onaylatmalısınız. İkamet ettiğiniz yerdeki müdürlüklere başvurabileceğiniz gibi, arazinin bulunduğu yerlerde de başvuru yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden ÇKS kaydı yapılamamakta, yalnızca başvuru durumu sorgulanmaktadır.