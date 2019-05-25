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Mazgala sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mazgala sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yağmur suyu giderine düşerek mazgala sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Postacılar mahallesinde meydana geldi. Sokakta bulunan yağmur suyu giderine düşen yavru kedi mazgallara sıkıştı. Yavru kedinin sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yağmur suyu giderine girerek, mazgalları kesti. Yapılan çalışmalar sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. 

Öte yandan, yavru kedi annesinin yanına bırakılırken, kedinin kurtarıldığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin yavru kedinin kurtarılmasını büyük bir sevinç ve alkışlarla kutladığı görüldü.

(İHA)

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