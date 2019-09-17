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Mavi turda kabus

Mavi turda kabus

Güney Ege’de mavi tura çıkan turistleri taşıyan gulet, alev alev yandı. Bir Fransız turist ölürken, 14 kişi denize atlayarak canını zor kurtardı. 

Ender TÜRKKAN

ALEVLER MUTFAKTAN YAYILDI

Muğla Göcek’te önceki gün Büyükova Koyu’nda demirli ‘Medsun’ isimli gulette yangın çıktı. Mutfaktan yayılan alevler, ahşap tekneyi sardı. 10 yolcu ve 4 mürettebat son anda denize atlayarak canlarını kurtardı. Çevredeki yatlarda bulunanlar 14 kişiyi sudan çıkardı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait “KIYEM 5” gemisi de yangına müdahale etti. 

CESEDİNİ DALGIÇLAR ÇIKARDI

Batan teknede bir kişinin olduğu belirlenince arama çalışması başlatıldı. Dalgıçlar, Fransız Pierre Bertinopti‘nin (70) cesedine ulaştı. Hafif yaralı tekne personeli Bilgin Karaca ile 3 Fransız turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıdaki ambulanslara taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

GÜNLÜK KİRASI 4 BİN LİRA

1999’da yapılan ve motorlu-yelkenli donanıma sahip olan gulet, sulara gömüldü. Turistlere Göcek, Gökova ve Hisarönü kıyılarını gezdiren yatın günlüğü 650 euroya kiraya verildiği bildirildi. 

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