Mavi Dolunay nedir, ne zaman olacak? NASA'dan Mavi Dolunay açıklaması

NASA 31 Ekim tarihinde Mavi Dolunay gerçekleşeceğini duyurdu. Nadir bir gökyüzü olayı olan Mavi Dolunay en son 2018 yılında görülmüştü. Mavi Dolunay aynı zamanda Mavi Ay ismiyle de biliniyor.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Birinci tanıma göre Mavi Ay olayı şöyle; normal zamanlarda bir mevsimde 3 kez dolunay oluyor. Ancak eğer o yıl Mavi Ay yılı ise, bir mevsimde 4 dolunay izlenebiliyor. Bunların üçüncüsü ‘Mavi Ay’ olarak tanımlanıyor. Daha kolay bir tanımlamayla, 1 ay içinde ikinci kez dolunay görülmesi halinde de, ikincisine Mavi Ay deniyor.

MAVİ DOLUNAY NE ANLAMA GELİYOR?

Mavi Ay olayının yaşanacağı akşam ay gerçekten mavi mi gözükecek? Hayır, normal bir dolunay olayı yaşanacak. 1883 yılında yaşanan bir yanardağ patlaması sonrası göğe yükselen dumanın bu olaya denk gelmesi ve ayın mavi (bazılarına da yeşil) gözükmesinden dolayı bu hadiseye Mavi Ay denilmiştir.

NASA MAVİ DOLUNAY AÇIKLAMASI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek.



NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydetti.

