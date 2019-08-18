'Mavi bebek'e Türk hekimlerden ikinci hayat

BÜLENT ŞANLIKAN

Kosova’da yaşayan Nexhmetin Sejdiu’nun ikinci çocuğu 8 aylık Noar Sejdiu 'mavi hastalık'la ve kalbi delik dünyaya geldi. Ülkesinde şifa bulamayan Noar bebek, Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye gönderildi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alınan Noar bebek, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Halil Türkoğlu tarafından yapılan başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.

AÇIK KALP AMELİYATI OLDU

Prof. Dr. Türkoğlu, “Çocuğumuz doğuştan kalbi delik dünyaya geldi. Halk arasında mavi hastalık dediğimiz fallot tetralojisi var. Akciğer atardamarının girişinde ve atardamarlarında normal insanlara göre doğuştan darlık oluşmuş. Bunlar düzeltilmediği takdirde sağlığına kavuşamazdı” dedi. Noar bebeğin, açık kalp ameliyatından önce zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini ifade eden Türkoğlu “Açık kalp ameliyatında kalbin içindeki deliği kapattık. Kalbin çıkışına ve akciğer atardamarlarının olduğu yere kadar kalbin kendi zarını kullanarak genişletme işlemi yaptık. Genelde bebeklerde suni yama kullanmıyoruz. Kalbin kendi zarını sertleştirerek, özel muameleye tabi tutarak, yama olarak kullanıyoruz. Tabii bu kalp içi enfeksiyonları da önlüyor” dedi.

ARTIK BİSİKLET BİLE SÜREBİLİR

8 aylık Noar bebeğin artık normal bir çocukluk yaşayabileceğini söyleyen Türkoğlu, “Çocuğumuz rahatlıkla koşup oynayabilir. Yürümesinde, bisiklet sürmesinde, ailesiyle seyahat etmesinde bir sakınca yok” diye konuştu.

MAVİ BEBEK SENDROMU NEDİR?

normal bebeklerin cildi pembe renkli bir görünüme sahip olurken, kalp hastalığı olarak bilinen mavi bebek sendromu bulunan bebeklerin cilt tonu mavi oluyor. Bunun nedeni ise organ, doku ya da hücrelerin oksijensiz kalmasıyla kan renginin değişmesidir. Bebeklerin kalbi görevlerini tam olarak yerine getiremediklerinde morarmalar oluşur ve bu morlukların rengi mavimsidir. Bu nedenle rahatsızlık, ‘mavi bebek sendromu hastalığı’ olarak adlandırılıyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

- Yemek yeme ve ağlama sırasında çabuk yorulma.

- Çocuğun sürekli çömelir vaziyette olması.

- Bebeğin cildi normal pembelikte iken, emzirme, ağlama ve emekleme, yürüme gibi güç gerektiren durumlarda mavimsi renk oluşması.