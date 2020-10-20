Mavi Ay nedir, ne zaman 2020? Mavi ay izlenecek mi?

Mavi Ay veya mavi dolunaya tarihleri Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tarafından açıklandı. En son 1 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen mavi ay, nadir olarak gerçekleşecek gökyüzü olaylarından biridir. Mavi ay zamanı, sema açık ve bulutsuz olduğu durumlarda ayın çıplak gözle görülebileceği aktarıldı.

MAVİ AY NE ZAMAN 2020?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), mavi ayın veya dolunayın 31 Ekim'de gerçekleşeceğinin aktardı. Bir önceli mavi ay 1 Ekim'de gerçekleşmişti. Mavi ay nadir görülen doğa olaylarından biridir.

MAVİ AY NEDİR?

Birinci tanıma göre Mavi Ay olayı şöyle; Normal zamanlarda bir mevsimde 3 kez dolunay doğuyor. Ancak eğer o yıl Mavi Ay yılı ise, bir mevsimde 4 dolunay izlenebiliyor. Bunların üçüncüsü ‘Mavi Ay’ olarak tanımlanıyor. Daha kolay bir tanımlamayla, 1 ay içinde ikinci kez dolunay görülmesi halinde de, ikincisine Mavi Ay deniyor.

MAVİ AY İZLENECEK Mİ?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.