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  3. MasterChef Zerde tatlısı tarifi! Zerde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
28 Ağustos 2020 Cuma 21:29 | Son Güncelleme:

MasterChef Zerde tatlısı tarifi! Zerde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Zerde tatlısı tarifi! Zerde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir"

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te yarışmacılardan birçok tatlı yapılması istendi. Bunlardan bir tanesi de Zerde tatlısı oldu. MasterChef Zerde tatlısı tarifi ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Zerde tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Zerde tatlısı yapılışı MasterChef izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan 7 adet tatlı yapılması istendi. Bu tatlılar arasında Zerde tatlısı da yer alıyordu. Mutfak severlerin de merak ettiği MasterChef Zerde tatlısı tarifi haberimizde...

ZERDE TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

  1. Yarım su bardağı pirinç
  2. 5 su bardağı sıcak su
  3. 2 su bardağı toz şeker
  4. 1 paket vanilya
  5. 1 tatlı kaşığı gül suyu
  6. 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  7. 1 çay kaşığı zerdeçal
  8. 1 tutam safran
  9. 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  10. 1 yemek kaşığı çam fıstığı

SÜSLEMEK İÇİN

  1. Kuş üzümü
  2. Antep fıstığı
  3. Nar

ZERDE NASIL YAPILIR?

  1. Zerde yapılışı için; pirinci haşlayın ve suyunu süzün. Su, zerdeçal ve safranı tencereye alıp 30 dakika bekletin.
  2. Daha sonra orta ateşte kaynamaya bırakın. Şeker ve pirinci ekleyin. Nişastayı 5-6 yemek kaşığı soğuk su ile karıştırıp zerdeye ekleyin.
  3. Kuş üzümü, vanilya, gül suyu ve dolmalık fıstığı ilave edin ve kaynadıktan sonra kaselere paylaştırın.
  4. Soğuduktan sonra üzerini kuş üzümü, fıstık ve nar ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

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