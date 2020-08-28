MasterChef Zerde tatlısı tarifi! Zerde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Zerde tatlısı yapılışı MasterChef izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan 7 adet tatlı yapılması istendi. Bu tatlılar arasında Zerde tatlısı da yer alıyordu. Mutfak severlerin de merak ettiği MasterChef Zerde tatlısı tarifi haberimizde...

ZERDE TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Yarım su bardağı pirinç 5 su bardağı sıcak su 2 su bardağı toz şeker 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı gül suyu 2 yemek kaşığı mısır nişastası 1 çay kaşığı zerdeçal 1 tutam safran 1 yemek kaşığı kuş üzümü 1 yemek kaşığı çam fıstığı

SÜSLEMEK İÇİN

Kuş üzümü Antep fıstığı Nar

ZERDE NASIL YAPILIR?