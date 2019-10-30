Masterchef son bölümde elemeye kimler kaldı? 29 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef son bölümde elemeye kimler kaldı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. MasterChef Türkiye, 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümü ile izleyciler ile buluştu. Yarışmanın son bölümünde, yarışmacılar Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yaptı. Şeflerin istedikleri menüyü dakikalar içinde heyecanlı bir şekilde yetiştirmeye çalışan yarışmacılar hazırladıkları yemekleri gazilere ikram etti. Masterchef son bölümde elemeye kimler kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde sizlerle..

29 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 38. bölümünde, yarışmacılar gazilerden puan almak için kıyasıya yarıştı. MasterChef'te bu hafta dokunulmazlık oyununu büyük farkla kırmızı takım kazandı. 4'e 8 üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı alan kırmızı takım elemeye gitmekten kurtuldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı bu hafta Cemre kazandı. Cemre eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi.

Yapılan oylama sonrası belirlenen diğer eleme adayı ise Eda oldu.

BU HAFTA 6 İSİM ELEME POTASINA GİRİYOR

MasterChef'in son bölümündeki kaptanlık yarışında kurabiyeyi yetiştiremeyen yarışmacılar ceza olarak eleme oyunu oynamışlardı. Eleme oyununda Alican ve Ekin bu hafta eleme potasına giren isimler olmuştu. Yarışmanın yeni bölümü ve sonraki bölümünde 4 yarışmacı daha eleme potasına girecek. Böylece bu hafta eleme yarışı 6 isim arasında geçecek.