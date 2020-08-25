MasterChef Somon Carpaccio nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MasterChef Somon Carpaccio tarifi!

Tv 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Somon Carpaccio yemeği yapıldı. Şefler, her iki takımı kaptınından da Somon Carpaccio yapmalarını istedi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı MasterChef Türkiye'de ekranları başında olan izleyiciler Somon Carpaccio tarifini öğrenip evlerinde deneyecek.

SOMON CARPACCİO MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kg somon fileto

4-5 adet rezene

3-4 dal nane

3-4 dal dereotu

Sosu için:

1 su bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz şeker

SOMON CARPACCİO NASIL YAPILIR?

Somon balığından fileto çıkarın. Daha sonra derisinden düzgünce ayırın. Bıçak yardımıyla kenarlarını düzeltin. Derin dondurucuda 4-5 saat dondurun. Çıkardığınızda keskin bıçakla incecik dilimleyin. Rezenelerin baş kısımlarını uzunlamasına incecik dilimleyin.

Bol buzlu suda 1-2 saniye bekletip çıkartın. Servis tabağına rezene ve somonu yerleştirin. İnce kıyılmış nane ve dereotunu serpiştirin. Sosu hazırlamak için, derin bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve toz şekeri iyice karıştırın. Servis tabağındaki malzemelerin üzerine gezdirerek servis yapın.