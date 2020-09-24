MasterChef Şıhıl Mahşi tarifi! Şıhıl Mahşi nasıl yapılır?

Şıhıl Mahşi tarifi ve yapılışı MasterChef yarışmacılarını zorladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in yayınlanan son bölümünde Somer Şef yarışmacılara Şıhıl Mahşi lezzetini gösterdi. Bu tarif ekran başındaki izleyicilerin ve mutfak severlerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte Şıhıl Mahşi tarifi, malzemeleri ve yapılışı...



ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

12 dolmalık kabak 1 kg kıyma 2 soğan Yarım çay bardağı ayçiçeği 50 gr haşlanmış nohut 1 tutam maydanoz 50 gr domates salçası 1 çay bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 150 ml ayçiçeği yağı

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?