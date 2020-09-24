24 Eylül 2020 Perşembe 22:36 | Son Güncelleme:
MasterChef Şıhıl Mahşi tarifi! Şıhıl Mahşi nasıl yapılır?
MasterChef Şıhıl Mahşi tarifi ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te pişirilen lezzetler mutfak severler tarafından yakından takip ediliyor. Bireysel dokunulmazlık oyununda Somer Şef tarafından yarışmacılara gösterilen Şıhıl Mahşi tarifi de bunlardan bir tanesi oldu. Peki, Şıhıl Mahşi nasıl yapılır?
Şıhıl Mahşi tarifi ve yapılışı MasterChef yarışmacılarını zorladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in yayınlanan son bölümünde Somer Şef yarışmacılara Şıhıl Mahşi lezzetini gösterdi. Bu tarif ekran başındaki izleyicilerin ve mutfak severlerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte Şıhıl Mahşi tarifi, malzemeleri ve yapılışı...
ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 12 dolmalık kabak
- 1 kg kıyma
- 2 soğan
- Yarım çay bardağı ayçiçeği
- 50 gr haşlanmış nohut
- 1 tutam maydanoz
- 50 gr domates salçası
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 150 ml ayçiçeği yağı
ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?
- Şıhıl Mahşi yapılışı için; kabakların içini kaşıkla çıkarın. İçi boş kabakları ayçiçeği yağında kızartın. Kıymayı orta boy bir tencerede yarım çay bardağı ayçiçeği yağı ile kavurun.
- Soğanları küp doğrayıp salça ile birlikte ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Haşlanmış nohutları ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Kıyma soğuyunca maydanozu ekleyip harcı iyice karıştırın. Kabakların içine paylaştırın.
- Fırın tepsisine kabakları dizin. Salçayı su ile karıştırıp sos haline getirin ve tepsiye dökün.
- 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika pişirin. İsteğe göre yoğurtla birlikte servis yapın. Afiyet olsun.