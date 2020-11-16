MasterChef mantı tarifi nasıl? MasterChef Mehmet Şef'ten mantı püf noktaları

MasterChef Türkiye'de bugün kalan 9 yarışmacı mavi takımın kaptanı olmak için mücadele edecek. Kaptanlığı alan yarışmacı hem ilk takım arkadaşını seçme hakkına sahip olacak. Hem de bu hafta kişi sayısı nedeni ile mavi takımda 5 kişi, kırmızı takımda 4 kişi yarışacak. Bugün kaptanlık yarışında mantı yapılacak. Peki, MasterChef mantı tarifi nasıl? İşte MasterChef Mehmet Şef'ten mantı püf noktaları...

MASTERCHEF MEHMET ŞEF MANTI PÜF NOKTALARI

1- Mantı hamuru çok ince açılmaz.

2- Mantı harcı sulu olmaz.

3- Mantı unlu bir şekilde suya atılmaz.

4- İyi yoğrulmamış bir hamurdan mantı çıkmaz.

EN LEZZETLİ MANTI TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

3 su bardağıun

1 su bardağıılık su

1 adetyumurta

1 çay kaşığıtuz

Harcı için:

250 gramkıyma

1 adet orta boykuru soğan

1 çay kaşığıtuz

1/2 çay kaşığıkarabiber

1/2 çay kaşığıpul biber

Sosu için:

2 yemek kaşığıtereyağı

2 yemek kaşığısalça

Üzeri için:

1 kasesarımsaklı yoğurt

1 çay kaşığınane

1/2 çay kaşığısumak

1 çay kaşığıpul biber

MANTI NASIL YAPILIR?

3 su bardağı unu bir yoğurma kabına boşaltın, ortasını açıp 1 adet yumurta, tuz ve 1 su bardağı ılık suyu ekleyip yoğurun.

Ele yapışmayan, esnek bir hamur elde edince, üzerini kapatarak dinlenmeye bırakın.

İç malzeme için, 1 adet kuru soğanı rendeleyin. 250 gram kıymayı soğana ekleyin.

Daha sonra, karabiber, tuz ve pul biber ekleyerek güzelce yoğurun.

Hamuru bezelere ayırın.

Her bezeyi oklavayla hazır yufkadan biraz kalın bir şekilde açın.

Açtığınız yufkayı kareler şeklinde kesin.

Her karenin ortasına kıymalı harçtan küçük bir parça yerleştirin.

Bohça şeklinde kapatın.

Derin bir tencereye su ekleyip kaynatın ve mantıları yaklaşık 20 dakika pişirin.

Sosu için bir kapta 2 yemek kaşığı tereyağı eritin.

Eriyen tereyağına 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavurun.

Pişen mantının suyuyla salçayı biraz açıp birkaç dakika kaynatın.

Mantıyı suyunu süzerek servis tabağına aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Üzerine hazırladığınız sosu döktükten sonra kuru nane, sumak ve pul biber ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.