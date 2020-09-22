22 Eylül 2020 Salı 22:41 | Son Güncelleme:
MasterChef mantarlı risotto tarifi! Mantarlı risotto nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye programının bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan mantarlı risotto yapmalarını istediler. Mutfak severlerin ve izleyicilerin dikkatini çeken MasterChef mantarlı risotto tarifi bu lezzeti pişirmek isteyen kişiler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, Mantarlı risotto nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
MasterChef mantarlı risotto tarifi yarışmacılardan istenen lezzetlerden birisi oldu. MasterChef’in yayınlanan son bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan mantarlı risotto tarifi yapmalarını istediler. Elenmemek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ter döktü. İşte MasterChef mantarlı risotto yapılışı ve malzemeleri...
MANTARLI RİSOTTO TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- Yarım paket risotto pirinci
- Yarım paket kültür mantarı
- 1 kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı)
- 1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri
- 600 ml tavuk suyu
- Tereyağı
- Tuz
- Karabiber
MANTARLI RİSOTTO TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Mantarlı risotto yapılışı için; geniş bir tavada terayağını eritin.
- Sarımsak ve soğanı ince kıyıp terayağında kavurun.
- Pirinci ilave edip sürekli karıştırıp 5 dakika kavurun.
- Mantarları ince doğrayıp ekleyip karıştırın.
- Beyaz şarabı ilave edin.
- Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın.
- Pirinç yumuşayınca ocaktan alın.
- Servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.
- Dilerseniz üzerine maydanoz veya fesleğenle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.