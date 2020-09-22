MasterChef mantarlı risotto tarifi! Mantarlı risotto nasıl yapılır?

MasterChef mantarlı risotto tarifi yarışmacılardan istenen lezzetlerden birisi oldu. MasterChef’in yayınlanan son bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan mantarlı risotto tarifi yapmalarını istediler. Elenmemek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ter döktü. İşte MasterChef mantarlı risotto yapılışı ve malzemeleri...



MANTARLI RİSOTTO TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım paket risotto pirinci Yarım paket kültür mantarı 1 kuru soğan 2 diş sarımsak 1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı) 1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri 600 ml tavuk suyu Tereyağı Tuz Karabiber

MANTARLI RİSOTTO TARİFİ NASIL YAPILIR?