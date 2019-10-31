30 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef kim elendi, kim gitti?

“MasterChef’te kim gitti, kim elendi?” sorusu 30 Ekim’de yayınlanan son bölümün ardından merak ediliyor. MasterChef eleme adayları kimler? Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı yarışmada bu hafta takım kaptanları Rıfat ve Mustafa oldu. İlk dokunulmazlık oyununun ardından pota şaşırtıcı bir hal aldı. 30 Ekim’de bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Oylamayı ise jüri değil, takımlardan seçilen ikişer kişi yaptı. Haberimiz içerisinden dün akşam yaşananlar ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

30 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 30 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde iki takım da dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Yarışmacıların gözleri bağlandı ve kime ait olduklarını bilmedikleri tabakları tadıp oylama yapmaları istendi. Günün sonunda iki takımda eşit oya sahip oldu ve son karar yine şeflere düştü. Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için bireysel dokunulmazlık oyunu kırmızı takım oyuncuları arasında oynandı. Yarışmacılardan Kereviz yemeğini yapmaları istendi. Batuhan, Suna ve Kıvanç en güzel 3 tabağı yapan yarışmacılar oldu. Batuhan birinci seçildi ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta duygusal anlar yaşandı. Batuhan'ın Suna'yı eleme potasına göndermesi sonrası Suna göz yaşlarını tutamadı çok hasta ve rahatsız olduğunu ve Batuhan'a çok alındığını, kalbinin kırıldığını söyledi. Suna ve Murat 30 Ekim'de yayınlanan bölümde eleme potasına gönderilen iki isim oldu. Geçtiğimiz bölümde yarışmacıları kurabiyeyi yetiştiremediği için aralarından 2 isim doğrudan eleme potasına gönderilmişti. 30 Ekim'de yayınlanan bölümde kimse elenmedi. Bu hafta eleme 31 Ekim Perşembe günü belli olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

28 Ekim’de Kaptanlık oyununda finale Rıfat ve Cemre kaldı. Rıfat en iyi kurabiyeyi yaparak kaptan seçildi ve mavi takımın kaptanı oldu. 29 Ekim’de oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

Alican ve Ekin'in yer aldığı eleme potasına dün akşam mavi takımdan iki isim daha katıldı. Bu hafta 6 kişinin yer alacağı eleme potası için yapılan bireysel dokunulmazlıkta kazanan kişi Cemre oldu. Cemre üçüncü isim olarak Rıfat'ı söyledi.

Daha sonra potaya Eda'da dahil oldu. En son eleme adayları ise Suna ve Murat oldu.

Haftanın eleme adayları: Suna, Murat, Eda, Alican, Rıfat, Ekin

MasterChef'te bu hafta eleme 31 Ekim Perşembe yani bu akşam belli olacak.