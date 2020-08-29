29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:26 | Son Güncelleme:
MasterChef Türkiye’de pişirilen İlibada sarması tarifi ekran başındakilerin ve mutfağa ilgi duyan kişilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’in yayınlanan son bölümü 30 Ağustos’a özel olarak Afyonkarahisar’da çekildi. Şeflerin yarışmacılardan istediği lezzetler arasında İlibada sarması tarifi de yer alıyordu. İşte MasterChef İlibada sarması yapılışı ve püf noktaları...
MasterChef İlibada sarması tarifi! İlibada sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
İlibada sarması tarifi MasterChef izleyicilerinin ve mutfak severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Tv8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yayınlananan son bölümü Afyonkarahisar'da çekildi. Yarışmacılardan o yöreye ait yemekler pişirmeleri istendi. Bunların arasında yer alan lezzetlerden bir tanesi de İlibada sarması oldu. Peki, İlibada sarması nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’de pişirilen İlibada sarması tarifi ekran başındakilerin ve mutfağa ilgi duyan kişilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’in yayınlanan son bölümü 30 Ağustos’a özel olarak Afyonkarahisar’da çekildi. Şeflerin yarışmacılardan istediği lezzetler arasında İlibada sarması tarifi de yer alıyordu. İşte MasterChef İlibada sarması yapılışı ve püf noktaları...
İLİBADA SARMASI MALZEMELERİ
- 1,5 kg. labada
- 1 su bardağı düğü (ince bulgur)
- 1 su bardağı göce (ince buğday)
- 2 çorba kaşığı un
- 2 orta boy soğan
- 2-3 diş sarımsak
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 çorba kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 tatlı kaşığı kuru nâne
- 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
İLİBADA SARMASI NASIL YAPILIR?
- İlibada sarması yapılışı için; düğü, çekilmiş göce ile karıştırılır. Yarım su bardağı sıvı yağın birazı tencereye konulur ve içine ince doğranmış soğan ilave edilir.
- Pembeleşene kadar kavrulur. Un ilave edilir. Kavrulan soğanlara düğü ve çekilmiş göce karışımı eklenir ve az miktarda su ile pişirilir.
- Tuz, kuru nâne ve kırmızı biber ilave edilir. Labada hafif haşlanır. Hazırlanan harç, labada ile muska şekli verilerek sarılır, tencereye dizilir ve üzerine su ilave edilip pişirilir.
- Tavada kızdırılan yağa salça konularak, içine nâne ve kırmızı biber katılır. Pişen dolmanın üzerine önce sarımsaklı yoğurt daha sonra hazırlanan sos dökülerek servis edilir.