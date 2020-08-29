MasterChef İlibada sarması tarifi! İlibada sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye’de pişirilen İlibada sarması tarifi ekran başındakilerin ve mutfağa ilgi duyan kişilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’in yayınlanan son bölümü 30 Ağustos’a özel olarak Afyonkarahisar’da çekildi. Şeflerin yarışmacılardan istediği lezzetler arasında İlibada sarması tarifi de yer alıyordu. İşte MasterChef İlibada sarması yapılışı ve püf noktaları...



İLİBADA SARMASI MALZEMELERİ

1,5 kg. labada 1 su bardağı düğü (ince bulgur) 1 su bardağı göce (ince buğday) 2 çorba kaşığı un 2 orta boy soğan 2-3 diş sarımsak Yarım su bardağı sıvı yağ 1 çorba kaşığı salça 2 yemek kaşığı süzme yoğurt 1 tatlı kaşığı kuru nâne 1 tatlı kaşığı kırmızı biber 1 tatlı kaşığı tuz

İLİBADA SARMASI NASIL YAPILIR?