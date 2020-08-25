MasterChef Çin Böreği tarifi! Çin Böreği nedir, nasıl yapılır?

MasterChef Çin Böreği tarifi izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ekranların zorlu yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonuyla Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmada pişirilen lezzetler de ekran başındakilerin ve mutfak severlerin ilgisini çekiyor. Son bölümde pişirilen Çin Böreği de bu lezzetler arasında yer alıyor. İşte MasterChef Çin Böreği tarifi yapılışı ve malzemeleri...



ÇİN BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adetyufka

1 adettavuk bonfile

1 bağpırasa

1,5 su bardağısıvı yağ

2 adetyumurta

1 tatlı kaşığısalça

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığıpul biber

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıkimyon

1/2 su bardağıgaleta unu

ÇİN BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Çin Böreği yapılışı için; tavuk bonfile yıkanıp, tuz eklenip haşlanarak küçük parçalara ayrılır. Pırasalar ince ince kıyılır ve yıkanır.

Pırasa sıvı yağ ile kavrulur, salça ilave edilerek bir süre daha kavrulur. Küçük parçalara ayrılan tavuklar ilave edilir. Bu aşamada baharatlar isteğe ve miktara göre ilave edilir.

Yufkanın arasına 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ sürülür ve yufka ikiye katlanır. (Bu işlem her yufka için ayrı ayrı uygulanır.)

İkiye katlanan yufka 6’ya bölünür. Geniş kısmına iç harçtan koyularak sarılır. Bu şekilde toplamda 30 adet börek elde edilir.

Yumurta çırpılarak böreği bulamak için hazırlanır. Her bir börek önce yumurtaya, ardından galeta ununa batırılarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. 200 derece alt üst ayar fırında pişirilir. Afiyet olsun.