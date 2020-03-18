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  3. Maskeli 4 şahıs kuyumcudan yarım kilo altın çaldı

Maskeli 4 şahıs kuyumcudan yarım kilo altın çaldı

Maskeli 4 şahıs kuyumcudan yarım kilo altın çaldı

Maltepe'de yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcu soydu. Kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatılırken kuyumcudan yaklaşık yarım kilo altın çalındığı öğrenildi.

Olay, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobile gelen yüzleri maskeli dört kişi, cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına kepeklerini levye yardımıyla açarak girdi. Soyguncular içeride buldukları altınları alarak hızla geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kuyumcu dükkanın etrafında güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahibiyle içeriye giren polisleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de içeride delil araştırması yaptı. iddiaya göre kuyumcudan yaklaşık yarım kilo altının çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri kuyumcu dükkana giren soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.

DHA


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