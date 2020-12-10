Maske cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır? Maske cezası yapılandırma yapılıyor mu?

Maske cezası sorgulama ve ödeme ekranı yoğun ilgi görüyor. Meskenler hariç olmak üzere ülke genelinde tüm alanlarda maske takmak zorunlu oluyor. Karara uymayanlara yazılan para cezalarının affı olmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 TL ceza kesiliyor. Peki, Maske cezası yapılandırma yapılıyor mu?

MASKE CEZASI SORGULAMA VE ÖDEME

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükür ve banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilir.

İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli eğer gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için Vergi Dairesine bizzat başvurulalı veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmelidir. Öte yandan 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğine göre cezanın taksitlendirilmesi veya indirimli olarak ödenmesi kanun yoluna başvuru hakkını yani, dava açma hakkını da engellemiştir.

MASKE TAKMAMA CEZASI YAPILANDIRMA VAR MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, borçları yapılandırma kanunu kapsamında yer almadığını bildirdi.