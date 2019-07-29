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  3. Marmaris'te ön bacakları kesili halde bulunan kedi uyutuldu

Marmaris'te ön bacakları kesili halde bulunan kedi uyutuldu

Marmaris'te ön bacakları kesili halde bulunan kedi uyutuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ön bacakları kesili halde bulunan kedi uyutuldu.

Hatipirimi Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçıvanı, otların arasında bulduğu bacakları kesilmiş kediyi veterinere götürdü. Yaşama olasılığı kalmadığı belirlenen kedi uyutuldu.

Veteriner hekim Behçet Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın kliniğe getirildiğinde ön bacaklarının patilerinin üst kısmından kesik halde olduğunu aktardı.

"Bize geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Biz de daha fazla acı çekmesini engellemek için uyutmak zorunda kaldık." diyen Düzgün, olaya çok üzüldüklerini, bugüne kadar Marmaris'te böyle bir vakayla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Kedinin bacaklarının aynı noktadan muntazam şekilde kesildiğini anlatan Düzgün, yapılanı vahşet olarak nitelendirdi.

(AA)

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