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  3. Marmara'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Marmara'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Marmara'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinde özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Yalova çevreleri, akşam saatlerinde de doğuda Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede yer yer sis ve pus öngörülürken sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı değerlendiriliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AA


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