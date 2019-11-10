Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı

Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı

Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Marmara Denizi'nde istavritten sonra balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan lüfer, tezgahlarda yerini aldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balıkçılıkta durgun bir sezon yaşandığını ancak son zamanlarda ağlara takılmaya başlayan lüferin balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Lüferin artık tezgahları süslemeye başladığını anlatan Pehlivanoğlu, "1 Eylül'de açılan sezonumuz, biraz durgun geçiyor. Geçen sezona göre bu yıl daha durgundu. Balıkçı arkadaşlarımız ilk denize açıldığında istavrit ve hamsi avladılar daha çok. Bu da çok uzun sürmedi. Son bir haftadır balıkçı arkadaşlarımız lüfer almaya başladı. Bu da balıkçılar için sevindirici bir durum." dedi.

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla denizlerde balık çeşidinin artacağını, bununla birlikte vatandaşların ucuz balık yiyebileceğini dile getirdi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İbrahim Boz da sezonun geçen yıla göre durgun geçtiğini belirterek, "Ağlara takılmaya başlayan lüferin daha da artmasıyla balıkçılar olarak sevindik. Denizden ne kadar balıkla dönersek şükrediyoruz. Bu aralar lüferle dönüyoruz, inşallah daha da artar." diye konuştu.

AA

 


Mahkeme 'taciz yok' dedi
10 Kasım'a özel beste
Ayrılık sonrası single geliyor
Evde son söz Neslişah'ta
Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!
<p>Video Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği´nden bir grup polisin atlarının üzerinde ´

Atlı polislerden 10 Kasım´a Özel Anma Videosu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarih verildi! Su-57 envantere giriyor

İstanbul'da şaşkına çeviren yıkım! Binanın çatısına yerleştirdiler