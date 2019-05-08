Marmara'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde olmak üzere, aralıklı sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

(AA)