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Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara'da hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi.

Hava normale dönene kadar balıkçılar denize çıkmayacak

Lodos nedeniyle balıkçılar da bugün denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, "Bugünden başlayan lodos yarına kadar etkili olacak. Bizde bütün balıkçı arkadaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Hava normale dönene kadar arkadaşlarımız denize çıkmayacak." dedi.

AA


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