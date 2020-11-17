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17 Kasım 2020 Salı 18:43 | Son Güncelleme:

Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
AA

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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