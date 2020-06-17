Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Marmara Denizi turuncuya boyandı...O anlar havadan görüntülendi
17 Haziran 2020 Çarşamba 11:17 | Son Güncelleme:

Marmara Denizi turuncuya boyandı...O anlar havadan görüntülendi

Marmara Denizi turuncuya boyandı...O anlar havadan görüntülendi

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Bursa'nın Mudanya sahilinde denizin renk değiştirmesiyle birlikte çevreye yayılan koku vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar bu durumun normal, planktonlardan kaynaklı olduğunu açıklıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerde görülen suyun kahverengi hali vatandaşı tedirgin ve rahatsız etse de bu durumun plankton olarak adlandırılan deniz canlılarından kaynaklandığını biliniyor. Uzmanlar bu durumun korkulacak bir şey olmadığını ve yaz aylarında dönem dönem görülebileceğine dikkat çekiyor. Denizlerde mevsimsel değişikliklerin yaşanabileceğini belirten uzmanlar, doğada olduğu gibi yaz aylarında denizde de değişimler başladığına dikkat çekiyor. Plankton adı verilen bazı canlılarda da patlamaya bağlı olarak çoğalmalar yaşanabileceğini işaret eden uzmanlar, bu durum denizlerin rengini kırmızı, yeşil, kahverengi, turuncu yapabildiğini söylüyor.

Mudanya sahilinde de denizlerin kenarının kahverengine boyanması ve yaydığı koku bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etti. Çok sayıda gelen ihbarlar üzerine Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgede inceleme yaptı.

Bazı vatandaşlarda bu durumun dönem dönem yaşandığını ifade ederken, kimileri ise bunun bir nevi havyar olduğunu iddia etti.

Şule Çet davasında karar belli oldu... Sanıklara ceza yağdı!
Adalet Bakanı açıkladı: Yargıda yeni dönem başlıyor
Bakan Varank: Pandemiye rağmen daha güçlü seyrediyor
FETÖ'nün 'çakma' terapistleri tutuklandı! Pensilvanya rahatsız oldu
Taraftarları sevince boğan transfer! İmzalar an meselesi
'Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var'

'Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var'

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların u&#x

Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Floyd'un portresi Gazze'de bir binanın duvarına çizildi

Floyd'un portresi Gazze'de bir binanın duvarına çizildi

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu