11 Kasım 2020 Çarşamba 09:49 | Son Güncelleme:
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.
Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Açıklamada 'Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların yaşanması bekleniyor.