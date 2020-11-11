Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.

Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada 'Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların yaşanması bekleniyor.