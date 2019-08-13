Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

50 orman yangını ile mücadele personelinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarında, 5 helikopter ve 11 arazöz kullanıldı.

Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, 60 ev tahliye edildi

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar duman etkilendi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle 2 evin yandığı, yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği belirtildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında çok sayıda hayvanın telef olduğu, jandarmaya ait lojmanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Alevler yeniden yükseldi

Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ada sakinlerinden Eylül İşsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

İşsever, söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Zeytinliğimiz, ciğerlerimiz yandı. Dedelerimizin, babaannelerimizin emekleri yandı. Çok üzüldük, geçim kaynağımız zeytinliğimiz yandı." diye konuştu.

"Yangın tamamen kontrol altında"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13.00'te başlayan yangının kontrol altına alındığını dile getirdi.

Aksoy, rüzgarın saatte ortalama 70-80 kilometre hızında estiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bundan 3 saat önce yangın bitti demiştik ama küçük bir kıvılcımdan yine devam etmiş. Şu an tamamen bitti diyoruz. Sürecek olan soğutma çalışmalarının başında olacağız. Yangın bir sabotaj sonucu çıkmadı. Bir vatandaşımızın evinin bahçesini temizlemesi neticesinde biriktirdiği otları yakması sonucu çıktığı söyleniyor. Üç tane ev yandı, ciddi anlamda hayvan telef oldu. Ahır dediğimiz bölümlerin büyük bir kısmı yandı. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölümcül bir kaybımız yok. 7 arkadaşımız dumandan dolayı zehirlendi. Hepsi de kontrol ve tedavileri yapıldıktan sonra görevlerine geri döndü. 70-80 hektarlık bir alan yanmış durumda. Adada her şey yolunda. Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamıyla kontrol altında, hiçbir sıkıntımız yok. Sabaha kadar soğutma çalışması yapacağız."

Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arazöz, 4 dozer 4 su tankeri ile 7 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey'e 30 kilometre uzaklıktaki Alaçam Mahallesi ormanlık alanında çıktığını söyledi.

Bahçıvan, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Yangın hemen hemen kontrol altına alındı. Yaklaşık 20-25 hektarlık bir alanda zarar oluştu. Yerleşim yerine yakın olduğu için biraz korktuk ama ekipler tedbirini aldılar." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Burgazada'daki yangın söndürüldü

Burgazada'da da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter gönderildi.

İtfaiye ekipleri gemiyle sevk edildi

Bir kısım itfaiye ekibi de Maltepe'den gemiyle adaya gelerek, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Vatandaşlar bidonlarla su taşıdı

Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar da itfaiye aracından su doldurdukları bidonları, yanan ormanlık alana dökerek soğutma çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(AA)