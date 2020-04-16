A101, Bim, Şok, Migros açılış kapanış saatleri nasıl? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. A101, Bim, Şok, Migros açılış kapanış saatleri güncel olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge kapsamında marketlerin çalışma sürelerinde değişikliğe gidildi. İşte tüm merak edilenler..

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?



BİM çalışma saatleri: BİM saat 10:00'da açılıyor, akşam 20:00'de kapanıyor.

A101 çalışma saatleri: A101 saat 10:00'da açılıyor, akşam 20:00'de kapanıyor.

ŞOK çalışma saatleri: ŞOK saat 10:00'da açılıyor, akşam 20:00'de kapanıyor.

MİGROS çalışma saatleri: Migros saat 10:00'da açılıyor, akşam 20:00'de kapanıyor.

MARKETLER İLE İLGİLİ GENELGE

Marketler, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda sabah saat 09:00'da açılacak ve 21:00'da kapatılacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.