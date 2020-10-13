A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler saat kaçta açılıyor?

Gıda alışverişi veya diğer ihtiyaçlarını karşılamak ya da hemen tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler marketlerin açılış kapanış saatlerini araştırıyor. Marketlerin açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterebiliyor. Pandemi nedeni ile çalışma saatlerinde düzenleme yapılan marketlerin çalışma saatleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

BİM market saat 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:00'a kadar hizmet veriyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

A101 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:00'da kapanıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ŞOK market 09:00'da açılıyor ve akşam saat 21:00'da kapanıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Migros ise sabah saat 09:00 ile 21:00 arasında hizmet sağlıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Markete maskesiz girilemeyecek.