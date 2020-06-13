Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, Şok, Migros çalışma saatleri

BİM, A101, Şok, Migros çalışma saatleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ev ihtiyaçları ile kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler marketlerin saat kaçta açıldığını ve saat kaçta kapandığını öğrenmek istiyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM, A101, Şok, Migros çalışma saatlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeye göre, il ve ilçelerde bulunan tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

MARKET KURALLARI NELERDİR?

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerinde camlara asarak ilan edecek.

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak. Markete maskesiz girilemeyecek.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM çalışma saatleri: BİM saat 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'de kapanıyor.

A101 çalışma saatleri: A101 saat 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'de kapanıyor.

ŞOK çalışma saatleri: ŞOK saat 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'de kapanıyor.

MİGROS çalışma saatleri: Migros saat 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'de kapanıyor.