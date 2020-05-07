Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda tüm vatandaşlar Marketler kaça kadar açık olacak? BİM, ŞOK, A101, Migros kaçta açılıyor, kapanıyor? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Marketlerin çalışma saatlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?



Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

BİM KAÇA KADAR AÇIK?

BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

ŞOK marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.

A101 KAÇA KADAR AÇIK?

A101 marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.

MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yaptığı Mayıs ayı normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarında Sağlık Bakanlığı rehber dökümanlar hazırlayıp kurum ve kuruluşlara gönderdiğini belirterek "Tüm kurumlar bu rehberlere göre çalışmalarını sürdürücek" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan normalleşme süreci planı açıklamasına 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza müjde vererek başladı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasaklarının bir gününde 4 saat süre ile dışarı çıkma imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu pazar günü yapacağız.

Şehirler arası giriş-.çıkış sınırlandırılmasını 7 ilimiz için bitiriyoruz.

Taksilerdeki tek-çift plaka uygulamasını kaldırıyoruz.

Berber-kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmeler 11 Mayıs'ta açılacak.

AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Giyim eşyaları gibi işletmeler belli şartlara uymak zorunda olacaklar.

Cerrahi maske satışına izin vermeyi planlıyoruz. Buna da bir üst fiyat getireceğiz.

Salgın hastanelerinin sayısı 1 Haziran'dan itibaren azaltacağız.

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27-28 Haziran, Lise sınavları 20 Haziran'da yapılacak.