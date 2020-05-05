Başkan Erdoğan koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme planını dün akşam açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında marketlere de sınırlama getirilmişti. Bu kapsamda market çalışma saatleri de tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? BİM, ŞOK, A101, kaça kadar açık? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler..

BİM KAÇA KADAR AÇIK?



BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?



ŞOK marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.

A101 KAÇA KADAR AÇIK?



A101 marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.

İŞTE MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yaptığı Mayıs ayı normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarında Sağlık Bakanlığı rehber dökümanlar hazırlayıp kurum ve kuruluşlara gönderdiğini belirterek "Tüm kurumlar bu rehberlere göre çalışmalarını sürdürücek" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan normalleşme süreci planı açıklamasına 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza müjde vererek başladı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasaklarının bir gününde 4 saat süre ile dışarı çıkma imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu pazar günü yapacağız.

Şehirler arası giriş-.çıkış sınırlandırılmasını 7 ilimiz için bitiriyoruz.

Taksilerdeki tek-çift plaka uygulamasını kaldırıyoruz.

Berber-kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmeler 11 Mayıs'ta açılacak.

AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Giyim eşyaları gibi işletmeler belli şartlara uymak zorunda olacaklar.

Cerrahi maske satışına izin vermeyi planlıyoruz. Buna da bir üst fiyat getireceğiz.

Salgın hastanelerinin sayısı 1 Haziran'dan itibaren azaltacağız.

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27-28 Haziran, Lise sınavları 20 Haziran'da yapılacak.