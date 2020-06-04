Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri 2020

BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri 2020 vatandaşlar tarafından takip ediliyor, Sabah marketlerin açılış saatini öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapıyor. Salgın sonrası değişen market çalışma saatlerinin 1 Haziran normalleşme planının açıklanmasının ardından nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? Mutfak ve ev ihtiyacını uygun fiyatlı ürün seçenekleriyle almak isteyenler için BİM, A101, ŞOK market çalışma saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede küçük büyük tüm marketler sabah saat 09:00 ile akşam 21:00 arasında hizmet verecek. En fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacağı belirtildi.

Normalleşme adımları sonrası konu hakkında detaylı bir açıklama bulunmuyor. Fakat marketlerde müşteri alma sayısında kısıtlama devam edecek.

MARKET ÇALIŞMA DÜZENİ

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.