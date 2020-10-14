Market çıkışı sevgili cinayeti

Isparta’da sevgilisi Hasan Bölüm tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Esgicioğlu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gamze Esgicioğlu’nun olaydan birkaç saat önce kaldığı apartın hemen bitişiğindeki markete geldiği ve alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Esgicioğlu’nun markete girip alışveriş yaptığı, sevgilisi Hasan Bölüm’ün ise aparta doğru gidip, bir süre sonra bir köpekle döndüğü, ardından da birlikte marketten ayrıldıkları görüldü.



Marketin önünde köpeğini gezdiren Hasan Bölüm, dışarı çıkan sevgilisini birlikte gittikleri apartta öldürdü.

ELİNDEKİ BIÇAK KENDİSİNE SAPLANDI!



Tutuklanan Hasan Bölüm, ifadesinde Esgicioğlu ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Üzerime bıçakla geldi, ben de elinden tutarak bıçağı geri çevirdim, o sırada vücuduna saplandı” dedi.