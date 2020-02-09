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  3. Market açılır açılmaz 17 bin liralık soygun yaptı

Market açılır açılmaz 17 bin liralık soygun yaptı

Market açılır açılmaz 17 bin liralık soygun yaptı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir markete gelen maskeli şüpheli, çalışanlara silah doğrultarak kasadaki 17 bin lirayı alarak kaçtı

Olay, 09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1161.sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki market çalışanı sabah marketi açarak paraların bulunduğu kasayı almak için aşağı kata indi. Bu sırada silahlı ve maskeli bir kişi, elindeki silahla markete girdi. Aşağı kata inen şüpheli, market çalışanlarına silah doğrulatarak kasadaki paraları istedi. Marketin kasasından yaklaşık 17 bin lira alan şüpheli hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde incelemede bulundu. Market çalışanları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.  Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı marketin daha önce de soyulduğu öğrenildi.

 

(DHA)


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