Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

MARK TWAİN'İN SİNDİRİM VE KABIZLIK PROBLEMİNİ TEDAVİ ETMEK İÇİN ONA ELEKTRİK VEREN ARKADAŞI KİMDİR?



A: Thomas Edison



B: Wilhelm Röntgen

C: Graham Bell

D: Nikola Tesla

Doğru cevap: D Nikola Tesla

Nikola Tesla ve Mark Twain çok yakın arkadaşlardı.