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  3. Mardin'de silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Mardin'de silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Mardin'de silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.


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